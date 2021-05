Après 74 ans d'attente, Brentford effectue son grand retour en Premier League !

Opposés à Swansea finale des play-offs pour la montée, les Bees n'ont pas tremblé et retrouvent l'élite du football anglais !

Le 29 mai 2021 restera une date historique pour le club de Brentford. Les Bees retrouvent pour la première fois depuis 1947 la Premier League. Les hommes de l'entraîneur danois Thomas Frank se sont imposés 2-0 face à Swansea lors de la finale des play-offs qui se déroulait à Wembley.

Grâce à des buts de Toney (qui a inscrit au total 33 buts et distillé 10 passes décisives cette saison) et de Marcondes, Brentford s'est emparé du dernier ticket pour la Premier League. Le club accompagne Norwich et Watford au sein de l'élite anglaise.