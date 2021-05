Kevin De Bruyne évoque le Ballon d'Or

Kevin De Bruyne peut-il remporter le Ballon d'Or ? Le Diable Rouge ne s'en soucie pas vraiment, a-t-il affirmé en conférence de presse.

Alors que Manchester City défiera Chelsea ce soir en Ligue des Champions (coup d'envoi à 21h), Kevin De Bruyne sera l'un des hommes à suivre : étincelant toute la saison, le Diable Rouge commence à être cité parmi les candidats principaux au Ballon d'Or en cas de victoire. "Nous, joueurs, n'avons aucune influence sur ces choses-là. Parfois, vous pouvez faire un match brillant et être du côté des perdants, or il faut remporter des trophées pour gagner ces trophées", relativise De Bruyne en conférence de presse.

"Au final, ce sont les autres qui décident. Moi, je suis heureux dans la vie et heureux en tant que joueur, c'est tout ce qui compte. Je me sens bien dans tous les cas", conclut De Bruyne, qui décide donc de se concentrer sur le plus important : le match de ce soir ...