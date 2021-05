Made in Pro League: Openda, le bonheur est dans le prêt

En une saison, Lois Openda a prouvé qu'il avait l'étoffe pour être plus qu'un remplaçant au Club de Bruges. De quoi lui offrir un futur radieux, au Club ou ailleurs ?

Lors de l’exercice 2019-2020, Lois Openda a été sacré champion de Belgique avec le Club de Bruges. L’attaquant belge, qui évoluait avec les Espoirs, n’avait cependant pas beaucoup participé au sacre des Gazelles : 25 apparitions toutes compétitions confondues, mais seulement 797 minutes de temps de jeu et 1 seul but, en tour préliminaire de la Ligue des Champions à Kiev.

© photonews

Du coup, cette saison, Openda a pris le chemin de la Eredivisie et de Vitesse. Le but ? "Acquérir de l’expérience, du temps de jeu, et améliorer mes statistiques" avait déclaré le Diablotin en septembre dernier dans la presse Néerlandaise.

Pour le coup, c’est mission accomplie. Non seulement Openda a participé à 38 rencontres, mais il a surtout disputé 2805 minutes de temps de jeu : de l’or pour le jeune joueur de 21 ans. Il a aussi inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives, ce qui en a fait un joueur décisif pour son équipe.

© photonews

Ce qui est surtout intéressant pour lui, c’est d’avoir accumulé cette expérience… avec une équipe qui a terminé à la quatrième place du championnat et qui a disputé la finale de la Coupe des Pays-Bas face à l’Ajax. La preuve qu’ils peut se distinguer, lors de sa première saison complète en tant que titulaire, dans une équipe qui a des ambitions.

Mais de quoi sera fait son avenir ? Si le joueur a déclaré ne pas être contre de rester aux Pays-Bas, dans le cadre d’un nouveau prêt, le dernier mot viendra bien évidemment du Club de la Venise du Nord. Mais dans l’intérêt de tous, il serait mieux pour lui de prendre encore de l’expérience à Vitesse.

En effet, dans le système de Philippe Clement, Bas Dost est indéboulonnable, De Ketelaere qui le remplace ou encore Pérez semblent mieux taillés pour le rôle de numéro 9 au Club. Une réponse sera donnée dans les prochaines semaines, mais il est clair que cette saison est une réussite pour Openda. A lui maintenant de confirmer.