L'UEFA dévoile l'équipe de la saison en Europa League

Au total, les observateurs de l'UEFA ont sélectionné 23 joueurs !

L'UEFA a dévoilé son équipe de la saison pour l'édition 2021 de l'Europa League remportée par Villarreal aux tirs au but face à Manchester United. Parmi les 23 joueurs repris, aucun Belge n'est présent. Les deux équipes les plus représentées sont Villarreal et Manchester United avec respectivement sept et six joueurs présents dans la sélection. La Roma les suit de près avec cinq joueurs.

La sélection :

Gardiens : Livakovic (Dinamo Zagreb), Pau Lopez (Roma), Rulli (Villarreal)

Défenseurs : Albiol, Pedraza, Pau Torres (Villarreal), Maguire, Wan-Bissaka (Man U), Mancini, Spinazzola (Roma)

Milieux : Bruno Fernandes, Pogba, McTominay (Man U), Parejo, Capoue (Villarreal), Pellegrini (Roma), Orsic (Dinamo Zagreb), Provod (Slavia Prague)

Attaquants : Moreno (Villarreal), Cavani (Man U), Tadic (Ajax), Dzeko (Roma), Pépé (Arsenal)