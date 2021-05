Benzema sur son rôle : "J'ai toujours été un leader"

Qu'attendre de Karim Benzema en Équipe de France ? L'attaquant du Real Madrid s'exprimait pour la première fois devant la presse ce dimanche.

C'est visiblement un Karim Benzema apaisé qui a rejoint les Bleus la semaine passée. Souriant à l'entraînement et bien intégré, l'attaquant du Real Madrid a laissé les polémiques derrière lui, même s'il a évoqué brièvement "des regrets" concernant ce qui s'était passé. Aujourd'hui, cependant, Benzema se dit "super content d'être là" : "J'ai hâte de commencer un match. Il y a un groupe posé, qui est champion du monde et vice-champion d'Europe, c'est des gagnants. Le niveau est très très haut, comme j'aime", déclare-t-il à L'Equipe.

"J'ai toujours été un leader, c'est naturel (...) Je suis prêt mentalement et physiquement, je ne me fais aucun souci. Je suis concentré et j'arrive avec la même ambition qu'en club : gagner. Quand je commence un match, c'est pour aider mon équipe", conclut Benzema.