Une nation, une pépite : Locatelli, l'éclosion du maestro

L'Euro, c'est dans moins de deux semaines. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

En ce qui concerne Manuel Locatelli (23 ans), on prend peu de risques à dire qu'il devrait y avoir de belles choses à se mettre sous la temps lors de l'Euro 2020 si l'Italie, morte de faim après avoir manqué le Mondial 2018, fait honneur à son statut. Chargée d'ouvrir les hostilités au Stadio Olimpico de Rome face à une dangereuse Turquie, la Squadra comptera d'autant plus sur le regista de Sassuolo que Marco Verratti est incertain.

Locatelli, c'est l'élégance à l'italienne, qui a bien failli être victime de la manie encore parfois envahissante du football transalpin de ne pas faire confiance en sa jeunesse. En 2017-2018, le déjà prometteur milieu central n'est qu'intermittent du spectacle à l'AC Milan, où il a été formé ; le bonheur sera dans un prêt à Sassuolo, où il devient immédiatement le pilier de la joueuse équipe de Roberto De Zerbi. Deux excellentes saisons plus tard, il est transféré à titre définitif.

Et si, en 2020-2021, Sassuolo a été l'une des sensations de Serie A, terminant à une 8e place qui aurait mérité mieux mais est déjà une performance, c'est notamment grâce à la science du jeu d'un Manuel Locatelli dont le style peut rappeler un certain Marco Verratti. Comme par hasard, le PSG s'intéresse à son profil ... et Roberto Mancini pourrait en faire le remplaçant naturel du médian parisien en cas d'absence. Locatelli arrivera-t-il à l'Euro en tant que titulaire indiscutable ? Peut-être pas, des profils comme Barella, Sensi et Jorginho pouvant le mettre à rude concurrence. Mais en attendant son transfert, qui paraît inévitable, Sassuolo pourrait bien se frotter les mains si son maestro venait à crever l'écran ...