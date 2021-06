Didier Deschamps répond à Aymeric Laporte

Frustré par sa situation en équipe de France, avec qui il n'a jamais eu sa chance malgré trois convocations, le défenseur central de Manchester City a finalement décidé d'opter pour la sélection espagnole avec qui il disputera l'Euro.

Avant de changer de nationalité sportive, Aymeric Laporte avait dénoncé l’attitude du sélectionneur Didier Deschamps, qui n’aurait pas répondu à ses messages. Le sélectionneur des Bleus a très peu apprécié cette sortie médiatique.

"Ce qui me gêne, c’est ce qu’il peut dire et qui est mensonger", a lâché Deschamps dans un entretien accordé au journal La Provence. "Le seul message que j’ai eu de sa part, date du mois d’octobre pour une situation précise où il avait été blessé en septembre, il n’était plus dans les pré-listes. Il était dans celles de novembre, mars et dans celle-là aussi. Il n’y a pas de gâchis, c’est son choix. Je lui souhaite bonne route. Ça fait partie de sa liberté."