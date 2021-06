Jan Vertonghen: "Faire en sorte que ce ne soit pas mon dernier tournoi"

Jan Vertonghen va disputer son quatrième tournoi majeur avec l'équipe nationale et il espère bien qu'il y en aura n cinquième.

Pourtant, le défenseur central de Benfica sait qu'il est plus proche de la fin que du début de sa carrière internationale. "Chaque tournoi peut être le dernier, c'est vrai", concède-t-il dans une interview diffusée sur l'application de la RBFA.

"Mais je me sens très bien. J'ai encore deux ans de contrat avec Benfica, dans un club qui joue pour gagner des trophées, qui évolue sur la scène européenne et qui a des ambitions", insiste-t-il. Et ça tombe bien parce que Jan Vertonghen en a aussi. "J'ai notamment l'ambition de faire en sorte que cet Euro ne soit pas mon dernier tournoi avec les Diables Rouges", insiste-t-il.

À 34 ans et alors qu'il est le Diable le plus capé de l'histoire (126 caps), Jan Vertonghen a bien l'intention de pousser la machine au moins jusqu'au Mondial 2022. Mais d'abord, il va se concentrer sur l'Euro 2020, qu'il aborde avec envie et détermination.