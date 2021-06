Carlo Ancelotti content de revenir au Real Madrid : "Je pense qu'on va revivre quelque chose de bon"

Le technicien italien était présenté à la presse ce mercredi.

Carlo Ancelotti est de retour au Real Madrid. L'entraîneur italien qui avait réussi à remporter cette Décima tant attendue en 2014 a signé un contrat de trois ans avec la Casa Blanca. "Je suis très content d'être ici, je remercie le président et José Angel (José Angel Sanchez, bras droit de Pérez, NDLR). Je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir faire ce qu'on a déjà fait par le passé. J'ai un très bon souvenir de ma dernière étape ici. Je pense qu'on va revivre quelque chose de bon. Je sais ce que représente le fait d'entraîner le Real Madrid, mais je vais le faire avec beaucoup de plaisir et de joie. C'est une belle responsabilité, c'est le meilleur club du monde. La tradition de ce club est de jouer un foot spectaculaire et intense. Le foot a changé ces dernières années, il est plus agressif et organisé. Quelques règles ont changé, mais le Real Madrid reste le même : football offensif et spectaculaire. C'est ce que demande ce public et l'histoire de ce club", a confié le technicien italien en conférence de presse.

L'ancien coach de l'AC Milan et de Chelsea est ensuite revenu sur l'effectif qu'il aura à disposition dans les semaines. "Sur Ramos, je viens d'arriver, je dois en parler avec le club. On va voir ça les prochains jours. Je connais bien les joueurs, j'ai envie de travailler avec eux à nouveau. Un crack comme Mbappé ? Les joueurs de qualité te donnent plus de chances de gagner. C'est important d'avoir une équipe avec un équilibre, de la qualité, de la capacité de sacrifice, jouer ensemble... Après oui, la qualité individuelle te donne plus de choses encore. Mais c'est important de jouer ensemble. Je connais bien l'effectif. On a beaucoup d'options. Il y a des jeunes de la Castilla et ceux qui reviennent de prêt. Je veux évaluer tout ça tranquillement", a conclu Ancelotti.