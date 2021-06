Le brassard pour Romelu Lukaku: la compo des Diables pour le match contre la Grèce

Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen absents, Romelu Lukaku enfile le brassard de capitaine pour l'avant-dernier match des Diables avant l'Euro.

Les Diables Rouges accueillent la Grèce avec une composition, on le savait, plutôt inédite. Romelu Lukaku et son brassard de capitaine seront entourés de Jérémy Doku et de Yannick Carrasco devant.

Sans surprise, Simon Mignolet est aligné entre les perches et le trio Boyata-Denayer-Alderweireld prend place dans l'axe de la défense. Les anciens Mauves Dennis Praet et Leander Dendoncker prennent place dans l'entrejeu, Thomas Meunier et Thorgan Hazard occuperont les flancs et complètent le onze de Roberto Martinez.