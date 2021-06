Quand l'ex-Gantois Alexander Sørloth demande aux supporters de Trabzonspor d'arrêter de le harceler : "Trop, c'est trop"

Alexander Sørloth a vécu une saison difficile au RB Leipzig. Le Norvégien n'a marqué que 6 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues. Loin de l'exercice 2019-2020 avec Trabzonspor avec qui il a marqué 33 fois (toutes compétitions confondues). D'ailleurs, les supporters du club turc ont harcelé l'international norvégien sur son dernier post Instagram avec 3,2 millions de commentaires en deux jours. On y retrouve en grande majorité des "Come to Trabzonspor".

Tout cela n'est pas tellement du goût d'Alexander Sørloth. "Salut les fans de Trabzonspor. "J'apprécie votre amour et votre soutien, mais arrêtez de m'appeler et de m'envoyer des messages. Cela rend ma vie très stressante. Trop, c'est trop", a posté sur Twitter le joueur du RB Leipzig.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.