Un joueur de Manchester City suivi de près par l'Atlético Madrid et Diego Simeone

Le joueur des Skyblues pourrait être tenté par le fait de rejoindre les Colchoneros cet été.

Bernardo Silva (26 ans, 26 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) plaît beaucoup à l’Atletico Madrid. Et plus particulièrement à l’entraîneur Diego Simeone qui le suivait déjà à Monaco, selon France Football.

Manchester City anticiperait déjà le départ du Portugais et penserait à l’Anglais Jack Grealish d'Aston Villa.