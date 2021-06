Officiel : Brighton se sépare de José Izquierdo

José Izquierdo est libre. Brighton a confirmé qu'il ne prolongerait pas le contrat de son numéro 19, qui arrivera à son terme dans quelques jours. Les Seagulls ont annoncé la nouvelle via un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux ce vendredi après-midi. L'attaquant colombien peut donc s'engager où il le souhaite.

Brighton & Hove Albion have confirmed that forward Jose Izquierdo is being released when his contract expires at the end of June.



