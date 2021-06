Officiel : Thomas Tuchel récompensé par Chelsea

Le technicien allemand avait été limogé du côté du Paris Saint-Germain la nuit du 23 au 24 décembre dernier.

Après son éviction au PSG, Thomas Tuchel a directement rebondi à Chelsea. Et six mois plus tard, il est sur le toit de l'Europe avec les Blues. Ces derniers ont décidé de prolonger l'aventure avec le technicien allemand âgé de 47 ans jusqu'en 2024.

"Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour une prolongation de contrat. Je suis reconnaissant pour cette expérience et très heureux de continuer à faire partie de la famille Chelsea", a déclaré Tuchel.