Simon Mignolet salue la première cap de Matz Sels: "Il le mérite!"

Un symbole plus qu'une véritable expérience pour Matz Sels. Après de longs mois de galère, le portier du Racing Strasbourg a obtenu ses premières minutes en Diable Rouge, jeudi soir, contre la Grèce.

Quelques minutes à peine, puisque le troisième gardien des Diables est monté à la 90e minute de jeu. Et Simon Mignolet était ravi de lui céder sa place. "C'est bien pour l'équipe d'avoir un joueur en plus avec une cap. Il le mérite, surtout qu'il revient d'une longue blessure. C'est positif", insiste le portier du Club de Bruges.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en début de saison, l'ancien Anderlechtois est revenu juste à temps pour profiter de l'absence de Koen Casteels et intégrer la liste des 26 de Roberto Martinez pour l'Euro.

Et le sélectionneur tenait à ce qu'il arrive à l'Euro avec au moins une cap. "Psychologiquement, ça me paraissait très important. On va débuter un tournoi et on ne peut pas dire si on aura besoin d'un, de deux ou de trois gardiens durant l'Euro. Il faut que tout le monde soit prêt à monter au jeu si besoin", explique le sélectionneur.