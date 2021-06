Le Club de Bruges serait encore intéressé par un ancien Anversois

Le secteur défensif du Club de Bruges va être un beau chantier dans les prochaines semaines.

Wesley Hoedt, défenseur central néerlandais qui a porté les couleurs de l'Antwerp lors de la saison 2019-2020, est à nouveau dans le viseur du Club de Bruges d'après la presse italienne.

Actuellement, Hoedt est un joueur de la Lazio et il a disputé quelques rencontres cette saison, dont celles contre le Club de Bruges en Ligue des Champions. Son prix est estimé entre 4 et 6 millions mais la Lazio ne comptant plus sur lui, il pourrait coûter un peu moins cher.

Lors des deux dernières périodes de transfert, l'ancien du Great Old était déjà cité dans la Venise du Nord, sans succès.