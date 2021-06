📷 Racisme : un jeune passé par l'AC Milan met fin à ses jours, Gigi Donnarumma lui rend hommage

Seid Visin est né en Éthiopie puis est arrivé en Italie lorsqu'il était encore enfant, où il a été adopté par un couple d'Italiens. Le jeune Seid a poursuivi son rêve de devenir footballeur et est passé par les académies de l'AC Milan et de Benevento, avant de se concentrer sur ses études plutôt que le football en 2016.

Ce dernier avait continué à jouer en division inférieure, c'est son club, l'Atletico Vitalica, qui a annoncé son décès tragique.

Seid Visin a mis fin à ses jours dans la maison familiale. Le racisme dont il a souffert dans sa vie a été mis en lumière lors de ses funérailles, après la lecture d'une lettre poignante, rapporte le Corriere : "Maintenant, où que j'aille, où que je sois, je sens sur mes épaules le poids des regards sceptiques, pleins de préjugés, dégoûtés et effrayés des gens", évoque un des passages de la lettre.

Le message évoque également le fait qu'une dame âgée aurait un jour refusé d'être servie par lui, lorsqu'il travaillait comme serveur. Le jeune homme a raconté qu'il avait l'impression de "devoir prouver aux gens, qui ne me connaissaient pas, que j'étais comme eux, que j'étais italien, que j'étais blanc."

Gianluigi Donnarumma avait côtoyé Seid Visin lorsqu'il jouait à l'AC Milan, et n'a pas manqué de lui rendre hommage : "J'ai rencontré Seid dès mon arrivée à Milan, nous avons partagé notre chambre à l'internat, mais je ne peux et ne veux pas oublier son incroyable sourire, cette joie de vivre", a confié le gardien italien à l'ANSA. "C'était un ami, un garçon comme moi."

Claudio Marchisio a également tenu à lui rendre hommage dans un post Facebook : "Nous sommes le pays de l'intégration quand on est un jeune talent ou quand on marque le but décisif dans un match important, mais qui refuse d'être servi dans un restaurant par un Noir. Je ne peux même pas imaginer ce que Seid Visin a ressenti, mais je suis sûr qu'un pays qui pousse un jeune garçon à faire un geste aussi extrême, est un pays qui a échoué", évoque l'ancien joueur de la Juventus.

L'Atletico Vitalica a publié un hommage sur Facebook dans lequel le club se souvient du sourire et du talent incontesté de Visin : "Tu es et tu resteras dans l'histoire de chacun de nous, car éternels sont les liens de ceux qui aiment, sans rien demander en retour. Tu t'en vas comme tu es arrivé : en nous laissant stupéfaits, sans voix."

L'AC Milan et l'Inter Milan n'ont pas non plus manqué de réagir au drame.

