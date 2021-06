De Boer : "La Belgique pas favorite pour gagner l'Euro"

L'Euro approche à grands pas. Les équipes poursuivent leurs préparations, alors qu'au rayon médias les analyses et pronostiques continuent à fleurir un peu partout.

D'après l'ancien international Ronald de Boer, la France est la grande favorite pour remporter le tournoi.

L'analyste estime que les Bleus sont armés pour remporter la victoire finale : "La France a vraiment une sélection fantastique avec tous ses joueurs qui évoluent à un très haut niveau", déclare le Néerlandais dans De Telegraaf.

"La France a tellement d'armes à chaque secteur. Avec Mbappé, ils ont l'un des meilleurs attaquants du monde et avec Kanté l'un des meilleurs récupérateurs du monde, et on peut continuer ainsi", poursuit le frère jumeau de l'actuel sélectionneur des Pays-Bas. Ce dernier rejoint l'analyse d'Arsène Wenger, qui voit également les Bleus armés pour remporter le titre continental (lire ici).

Ronald de Boer attend également beaucoup de la Roja : "L'Espagne a moins de grands noms, mais possède un groupe très homogène avec beaucoup de joueurs talentueux. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont balayé l'Allemagne en Ligue des Nations."

Et les Oranje de son frère Frank ? "Je ne considère pas des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique comme favoris pour gagner l'Euro, mais si tout se passe bien, ils pourraient aller loin. Une place en huitième de finale devrait certainement être possible pour les Pays-Bas. Mais l'équipe néerlandaise pourrait faire partie des favoris lors de la Coupe du monde de 2022, quand les joueurs actuels auront plus d'expérience et plus loin dans leur développement. Ce tournoi arrive un peu trop tôt pour cette génération je trouve."