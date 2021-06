Jean-Marie Pfaff y croit : "Les Diables seront prêts d'ici la semaine prochaine"

Jean-Marie Pfaff attend avec impatience le début de l'Euro.

L'ancien portier des Diables aborde l'Euro de manière positive. Malgré les blessures et le manque de forme de certains Diables, il s'attend à ce que la Belgique réponde présent contre la Russie : "Je m'attends à ce qu'ils soient prêts d'ici la semaine prochaine", a confié 'El Simpático' sur la VRT.

"Bien sûr, c'est un peu difficile avec Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard sur la touche. Mais nous le savons et nous pouvons nous préparer en conséquence. C'est bien mieux que si nous avions perdu ces joueurs sur blessure de manière plus inattendue", poursuit Pfaff.

Au rayon gardiens, le Belge est ravi de ce que la Belgique possède avec Courtois et Mignolet : "S'ils sont meilleurs que je ne l'étais ? Je ne vais pas faire de commentaires à ce sujet", déclare Jean-Marie en riant. "Ils font de leur mieux et moi aussi. Thibaut est excellent et quand on joue au Real Madrid, cela signifie qu'on est très bon. Mignolet est un très bon gardien et c'est bien qu'il rejoue en Belgique."

En 1980, Pfaff était de la partie lorsque la Belgique avait atteint la finale de l'Euro, partie perdue contre l'Allemagne de l'Ouest.