Officiel : Aston Villa s'offre les services du meilleur joueur de Championship

Sacré champion de Championship avec Norwich, Emiliano Buendia ne jouera pas en Premier League avec les Canaries. Le milieu de terrain argentin (15 buts et 17 assists) vient de rejoindre Aston Villa. Selon la presse britannique, le montant du transfert serait estimé à 38 millions d'euros, un record pour le club de Birmingham.



Le joueur de 24 ans, également pisté par Arsenal, est actuellement convoqué pour la première fois avec la sélection argentine.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.