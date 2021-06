Tielemans va débuter l'Euro dans la peau d'un titulaire: "Je suis en pleine confiance"

Le milieu de terrain de Leicester s'est mesuré à Modric, et a donné entière satisfaction à Roberto Martinez.

Contre la Croatie, Youri Tielemans a une nouvelle fois livré une superbe rencontre avec les Diables Rouges. Au four et au moulin, le milieu de terrain de Leicester a passé un cap et cela se sent. C'est une bonne chose pour l'équipe nationale, car De Bruyne et Witsel vont manquer au minimum la première rencontre face à la Russie.

"Youri est très important", déclare Martinez en conférence de presse. "Il joue de manière très intelligente, il sait changer de tempo, attaquer, défendre. Il a augmenté son niveau aujourd'hui face à Modric. C'est un talent que nous sommes heureux d'avoir dans notre équipe".

L'ancien Anderlechtois, de son côté, ne se met pas la pression: "Le fait de commencer l'Euro en tant que titulaire ne change rien pour moi, je fais mes matches et je verrai comment cela se passe. Je suis en pleine confiance, je vais donner le meilleur de moi-même pour l'équipe".