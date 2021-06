Direction Paris pour une cible du Barça

Son transfert devrait être bouclé dans la journée.

Premier transfert entrant quasiment validé pour le PSG. Longtemps ciblé par le Barça et Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum va finalement atterrir dans la ville lumière. Selon les informations de l'Equipe, le Néerlandais va signer un contrat de trois ans ce mardi avec le PSG.

Champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions, le Néerlandais, qui a disputé 237 matchs avec les Reds (pour 22 buts et 16 assists) est en fin de contrat et arrivera donc gratuitement au PSG. Il passera sa visite médicale depuis Zeist où sont réunis les 26 Néerlandais qui entameront leur Euro contre l'Ukraine dimanche prochain.