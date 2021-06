Onze nouveaux joueurs rejoignent la bulle espagnole

Suite au test positif de Sergi Busquets au Covid-19, la Roja avait décidé de convoquer six joueurs qui s'entraînent à l'écart dans une bulle. Le but est de pouvoir anticiper d'éventuels forfaits et d'aligner son équipe U21 lors du dernier match de préparation face à la Lituanie.

Mais un nouveau cas positif au Covid-19 a été détecté, à savoir Diego Llorente. La sélection espagnole vient d'annoncer que les onze joueurs ayant disputé le match d’hier soir rejoignent les 6 joueurs qui s’entraînèrent à l’écart. Les Espoirs qui ont été invités à rester en stage afin de parer à toute éventualité. Ainsi, Alvaro Fernandez, Oscar Mingueza, Marc Cucurella, Bryan Gil, Juan Miranda, Gonzalo Villar, Pozo, Brahim Diaz, Zubimendi, Yeremy Pino et Javi Puado s'entraînent à Las Rozas en attendant le début de l'Euro. 🚨 OFICIAL | Once jugadores de los que ayer se enfrentaron a Lituania se quedan en la burbuja paralela de la Selección.



👥 Estos futbolistas entrenarán junto a los 6 que ya están en la Ciudad del Fútbol a partir de las 11:00.



ℹ️ https://t.co/qBmNTU6DYg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 9, 2021