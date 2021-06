🎥 Jan Vertonghen: l'Euro pour passer un cap avec les Diables? "Ce serait pas mal"

Le Diable le plus capé de l'histoire pourrait atteindre les dix buts durant le tournoi continental.

Du haut de ses 127 caps, Jan Vertonghen est bien installé en tête du classement des joueurs les plus sélectionnés de l'histoire du football belge. Un total qu'il aura d'ailleurs l'occasion de faire grimper durant l'Euro.

Mais Jan Vertonghen pourrait aussi atteindre la barre des dix buts. Il en est à neuf, avec la vareuse nationale. "Ce n'est pas ma priorité, mais j'espère que mon dixième but, s'il y en a un, sera un but important. J'ai déjà marqué deux fois en Coupe du Monde, pendant un Euro pour le dixième, ce serait pas mal", souriait-il, en conférence de presse, mardi après-midi.

Il avait en effet trouvé l'ouverture contre la Corée du Sud, au Brésil, et contre le Japon, quatre ans plus tard. L'Euro 2016 lui laisse en revanche un souvenir bien plus amer, puisqu'il s'était blessé juste avant que les Diables prennent la route pour Lille, où ils ont disputé leur quart de finale contre le Pays de Galles.