Ligue des champions : Le Fola Esch de Sébastien Grandjean affrontera un club de Gibraltar

Le Fola Esch entraîné par Sébastien Grandjean sera opposé au Lincoln Red Imps (Gibraltar) au premier tour de qualification de la Ligue des champions 2021/2022. Le match aller aura lieu le 6 ou le 7 juillet et le match retour le 13 ou le 14 juillet. Ce tour concerne les champions des associations classées entre la 20e et la 51e place au classement UEFA (hors Liechtenstein), auxquels s'ajoute le vainqueur du tour préliminaire, pour un total de trente-deux équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour le deuxième tour de qualification tandis que les perdants sont reversés au deuxième tour de qualification de la Conference League.

Result of the 2021 #UCL first qualifying round draw 👇 pic.twitter.com/uw81wBVH0O

Il y avait aussi les premières affiches de la Conference League. La petite dernière des Coupes d’Europe va nous offrir quelques beaux derbys qui s’annoncent disputés, notamment dans les Balkans et au Royaume-Uni.

Here are the results from the first Europa Conference League Draw?!⚽️🏆#UECL pic.twitter.com/1np7SP4lF2