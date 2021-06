ūüé• La splendide action portugaise menant au 0-3 de Cristiano Ronaldo

CR7 est encore un peu plus entré dans l'histoire ce mardi en devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Et son second but valait le détour pour l'action collective qui l'amène.

Longtemps frustré, le Portugal a finalement trouvé la faille et empilé les buts face à la Hongrie, avec comme souvent un certain Cristiano Ronaldo au marquoir. D'abord sur penalty, puis au terme d'un splendide une-deux : CR7 est entré dans l'histoire, devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 11 buts au total. Il devance Michel Platini ... qui en a inscrit 9 lors de la même phase finale.