🎥 Après Cristiano Ronaldo, c'est au tour de Manuel Locatelli de snober Coca-Cola

En enlevant les bouteilles de Coca-Cola, l'un des sponsors majeurs de l'Euro, posées devant lui en conférence de presse mardi, l'attaquant portugais a visiblement donné des idées à plusieurs de ses compères footballeurs.

Après Cristiano Ronaldo, le milieu de terrain de l’équipe de France Paul Pogba avait lui retiré une bouteille de bière sans alcool Heineken suite au succès des Bleus contre l’Allemagne (1-0) mardi.

Et l’Italien Manuel Locatelli (23 ans, 12 sélections et 3 buts) l’a fait à son tour. Le milieu transalpin, auteur d’un doublé et élu homme du match contre la Suisse (3-0) mercredi, a retiré les deux bouteilles de Coca-Cola posées devant lui lors de son arrivée devant les journalistes, pour les remplacer par une bouteille d'eau.