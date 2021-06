Florentino Pérez rend un vibrant hommage à Sergio Ramos

Ce jeudi, le Real Madrid a fait ses adieux à son capitaine.

Présent au club depuis seize ans, Sergio Ramos va s'en aller après avoir rendu de fiers services. Lors d'une conférence de presse organisée en début d'après-midi, le président du club merengue, Florentino Pérez a tenu à rendre hommage à un joueur pas comme les autres à ses yeux.

"Cet acte est un acte plein de sentiments et d'émotions pour tous les supporters et aussi pour moi. Cela fait de nombreuses années, de nombreux matchs... Il est arrivé à l'âge de 19 ans et avec seulement quelques matchs en Première Division. C'était ma première signature d'un joueur espagnol, une signature qui n'a pas été facile. Mais nous étions clairs que sa signature allait marquer une époque. Vous êtes arrivé enfant et je suis extrêmement fier de ce que vous avez conquis. Vous êtes l'une des grands légendes du Real Madrid. Vous avez gagné le respect et l'admiration de ceux qui aiment ce sport. Merci de défendre notre écusson et notre maillot en laissant votre âme à chaque match. Pour les Madridistas qui aiment ce club, il sera toujours le héros de La Décima. Il est très difficile de réaliser tout ce que vous avez accompli. Vous avez marqué 101 buts et joué 671 matchs avec notre maillot. 180 matchs avec le maillot de l'Espagne, plus que n'importe qui ... Vous serez toujours l'un de nos grands capitaines et quelqu'un de très cher à nos yeux. Aujourd'hui n'est pas un jour facile, tout au long de ces années, vous avez été spécial pour moi. Je vous souhaite d'être heureux avec vos proches et que vous sachiez que ce sera toujours votre maison. Une légende comme vous sera toujours l'un des les grands ambassadeurs du Real Madrid", a conclu le président de la Casa Blanca.