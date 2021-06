Officiel : Ashley Young retourne en Premier League

Ashley Young rentre en Angleterre après avoir décroché le titre avec l'Inter.

Aston Villa a réalisé un beau coup en signant Ashley Young. Le désormais ex-coéquipier de Romelu Lukaku à Manchester United et à l'Inter arrive gratuitement. Le joueur de 35 ans, qui était ciblé par plusieurs autres clubs, dont Burnley et son club formateur Watford, a signé un contrat d'un an.

Après sa formation et ses débuts chez les Hornets, il avait explosé au plus haut niveau à Aston Villa, où Manchester United était alors venu le chercher pour près de 20 millions d'euros en 2011.

Il signe donc son retour à Birmingham, dix ans plus tard : "C'est incroyable d'être de retour, c'est comme si je n'étais jamais parti", a déclaré Young lors de sa présentation.

"Je suis ravi d'être de retour, de revoir des visages familiers, d'être de retour sur le terrain d'entraînement, de retrouver les installations et de voir à quel point elles ont été développées. Vous pouvez voir à quel point le club a évolué depuis mon époque et je suis juste prêt à me mettre au travail maintenant."