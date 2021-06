Deux joueurs dans les bagages d'Ancelotti au Real Madrid ?

Après deux saisons passées à Everton, Carlo Ancelotti va (re)prendre place sur le banc du Real Madrid. L'Italien aimerait ramener deux Toffees avec lui.

Carlo Ancelotti est de retour au Real Madrid. Six ans après avoir quitté la Casa Blanca, il s'apprête à la retrouver. L'entraîneur italien, qui a choisi de quitter Everton pour rallier la capitale espagnole, pourraient être imités par deux joueurs. En effet, le technicien de 62 ans aimerait débarquer à Madrid avec deux Toffees.

Et le premier pourrait être un ancien de la maison, en la personne de James Rodriguez. D'après les informations de Gol Caracol, Carlo Ancelotti aimerait pouvoir compter sur lui pour bâtir son entre-jeu. De son côté, le Colombien ne serait pas non plus opposé à l'idée de retourner chez les Merengues, dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2020.

Le deuxième joueur concerné n'est autre que Dominic Calvert-Lewin, si l'on en croit les informations du The Daily Mirror. En 2020/2021, l'Anglais a inscrit 21 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues avec la tunique du club de Liverpool. Son transfert pourrait se négocier autour de 60 millions d'euros.