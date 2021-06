Officiel : Emmanuel Dennis quitte le Club de Bruges pour rejoindre la Premier League

Emmanuel Dennis quitte le Club de Bruges pour rejoindre Watford, promu en Premier League. Le Nigérian âgé de 23 ans a passé une partie de la saison dernière en prêt en Bundesliga du côté de Cologne.

"Watford peut confirmer qu'un accord a été trouvé avec le Club de Bruges pour le jeune et excitant attaquant Emmanuel Dennis", indiquent les Hornets dans leur communiqué. " Le Nigérian de 23 ans a joué en prêt en Bundesliga à Cologne la saison dernière après avoir rejoint le club de première division belge en 2017. Dennis a marqué 27 fois en plus de 90 apparitions pour Bruges, avec qui il a disputé la Ligue des champions et l'Europa League."

✍️ An agreement with Club Brugges has been reached for the transfer of exciting young forward Emmanuel Dennis, we are delighted to confirm!@_AFEX