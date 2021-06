Eupen complète son staff

Après le T2 Kristoffer Andersen, deux autres Eupenois feront donc partie du staff de Stefan Krämer.

Yanni Egyptien et Mario Kohnen rejoignent le staff d'Eupen. Le premier deviendra l'assistant du préparateur physique et le second s'occupera de l'analyse vidéo. "Nous en sommes très heureux", déclare Christoph Henkel, directeur général des Pandas dans le communiqué du club. "Nous voulons faire appel aux compétences des jeunes de la région et leur donner la chance de faire leurs preuves dans l'environnement d'un club professionnel. L'engagement de Kristoffer Andersen, Yanni Egyptien et Mario Kohnen dans le staff de notre équipe première est un pas supplémentaire avec lequel nous voulons renforcer le lien du club avec les gens de la région".

Originaire d'Eupen et âgé de 25 ans, Yanni Egyptien est diplômé en sciences du Sport de la Haute Ecole du Sport de Cologne et de l'Université de la Sarre. Il a effectué des stages entre autres au Fortuna Cologne, au Werder Breme et à Benfica. À Eupen, il sera l'assistant du préparateur physique de l'équipe première et le préparateur physique des jeunes talents du club.

Mario Kohnen travaille depuis 7 ans à Eupen en tant que responsable du département des jeunes et chef de projet. Parallèlement à cela, il a obtenu sa licence d'entraîneur UEFA A ainsi que son diplôme universitaire d'analyste vidéo.