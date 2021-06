Une frayeur, mais 90 minutes pour Eden Hazard : une première depuis 2019 !

Eden Hazard titulaire, c'était déjà beau ; en conférence de presse, le capitaine des Diables ne paraissait pas confiant concernant ses chances de disputer 90 minutes. C'est pourtant chose faite.

Le chiffre est incroyable, et illustre bien toutes les difficultés rencontrées par Eden Hazard au Real Madrid depuis deux saisons : voir le Brainois disputer 90 minutes, ce n'était plus arrivé depuis ... novembre 2019. C'était face à la Real Sociedad, et Eden venait d'enchaîner 4 titularisations, dont trois matchs complets. Après, rechute et descente aux enfers. Pas le scénario de ce lundi, et ce malgré une frayeur.

Juste avant la pause, touché de manière fortuite dans le rectangle, Hazard se tient en effet la cheville, et on se dit que Martinez ne prendra pas le moindre risque et sortira son capitaine à la pause. Nous sommes détrompés quand le n°10 remonte sur le terrain, et finira même le match. Etait-ce du grand Hazard ? Certainement pas. Mais Eden osait, allait au contact, et a paru dans le coup, sans briller. De quoi monter en puissance ...