José Mourinho tente d'attirer Sergio Ramos en Serie A

Libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur central a une préférence pour le Paris Saint-Germain pour le moment.

Mais d'après les informations de La Repubblica et d'Il Messagero, l'entraîneur de l'AS Roma José Mourinho s'active et a déjà contacté Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) à plusieurs reprises. Le technicien lusitanien tente de convaincre l'Esapagnol de rejoindre son équipe.

Pour séduire l'ancien capitaine des Merengue, le récent 7e de Serie A aurait même déjà dégainé une première proposition concrète avec un bail de deux ans. Cependant, le club romain risque d'avoir du mal à rivaliser sur ce dossier avec des cadors européens comme le PSG ou Manchester United.