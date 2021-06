L'Equipe publie son 11 type des poules avec ... trois Belges et pas de Français

Le journal de référence français a rendu hommage à la Belgique, qui place trois joueurs dans le onze-type des poules.

L'Equipe a ainsi placé Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et, plus surprenant, Dedryck Boyata dans son 11 de base, récompensant ainsi les 3 buts de Romelu, le but et les 2 assists de KDB et les prestations très solides de Boyata face à la Russie et la Finlande.

Deux autres équipes comptent trois représentants dans le onze-type des poules : les Pays-Bas, avec Dumfries, De Jong et Wijnaldum, et l'Italie avec Spinazzola, Locatelli et Immobile. Pas trace de joueur français, malgré la première place des Bleus dans leur poule. Le reste du 11 est complété par le défenseur central gallois Ben Davies et le portier de la Suède Robin Olsen.