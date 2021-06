L'optimisme est de mise pour Eden Hazard: "Il n'est pas loin de son meilleur niveau"

Eden Hazard envoie des signaux positifs à l'entraînement alors que la phase à élimination directe de l'Euro 2020 débutera dimanche pour les Diables Rouges.

À deux jours du choc contre le Portugal, ce sont Thibaut Courtois et Romelu Lukaku qui se sont présentés en conférence de presse, au Proximus Basecamp de Tubize. Et à la veille du départ pour Séville, le gardien et le buteur des Diables semblent partager le même point de vue sur la forme ascendante de leur coéquipier et capitaine. Il est quasiment là! Même si Romelu Lukaku n'a pas souhaité trop s'étendre sur le sujet. "De ce que j'ai pu voir à l'entraînement hier, je pense qu'il est quasiment là, il est presque à 100%", a confié l'Interiste dans un large sourire. Thibaut Courtois, qui côtoie Eden Hazard à longueur d'année, s'est montré plus loquace et confirme les propos de Big Rom'. "Quand je vois Eden évoluer à l'entraînement ou en match, je pense qu'il est très proche de sa meilleure forme." Je suis sûr qu'il est prêt.

Ce n'était pourtant pas gagné, il y a quelques semaines encore, quand les Diables ont débuté leur préparation. "Les derniers mois n'ont pas été faciles pour lui", analyse Courtois. "Il s'entraînait, il était bien, il était prêt, il jouait et puis il se blessait."

"Mais Eden Hazard est très fort mentalement. À l'entraînement, on voit qu'il est bien. Il dribble, il prend des coups, mais ce n'est pas grave, il continue." Un signal positif à quelques jours d'un choc contre les champions d'Europe en titre. "Maintenant, c'est surtout une question de rythme. Mais je suis sûr qu'il est prêt et qu'il veut jouer un grand match dimanche", conclut le portier du Real et des Diables Rouges.