Carlo Ancelotti évoque les joueurs "clé" de la Belgique, du Portugal ou de la France

À l'approche des 8es de finale, Carlo Ancelotti a évoqué pour la presse italienne les joueurs qui peuvent faire la différence dans chaque équipe.

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué dans Il Giornale les joueurs qui, selon lui, peuvent faire la différence en faveur de chaque équipe nationale. "La Belgique a Lukaku, la France a Kylian Mbappé qui fait plutôt peur, le Portugal a son joyau Cristiano Ronaldo", déclare le technicien italien en détaillant ses favoris pour le titre.

Ancelotti, cependant, reste un grand supporter de l'Italie, qui est selon lui l'équipe la plus impressionnante du tournoi. "C'est la surprise de ce tournoi. L'Italie propose un football offensif et sans calculs, avec une belle organisation défensive. On ne peut pas y souligner un joueur en particulier", conclut-il.