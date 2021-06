Le Standard de Liège défait par Rochefort lors de sa première sortie

Les Rouches affrontaient Rochefort à huis clos ce samedi (17h30) à l'Académie.

Après une première semaine de reprise, le Standard de Liège disputait sa première joute amicale ce samedi face à l’Union rochefortoise (pensionnaire de D3 ACFF) à l'Académie. Les Rouches ont opté pour une formule de quatre fois 30 minutes afin d’effectuer une large revue de l’effectif. À noter que Jackson Muleka était absent car il n’a pas encore repris l’entraînement collectif. Quant à Tapsoba et Amallah, ils reprendront avec le groupe ce lundi.

© photonews

Les visiteurs ouviront le score rapidement sur corner via une tête de Rodrigue Piette (7e), 0-1. Les Rouches réagiront via deux occasions signées Dragus, mais c'est Klauss qui égalisera sur penalty (18e), 1-1. Toutefois, Rochefort reprendra les commandes de la rencontre via un tir puissant du capitaine Valentin Thomas dans la surface (23e), 1-2.

© photonews

1-2 / 45’ : 6️⃣ changements du côté des Rouches 🔴⚪️↩️ OUT: Siquet, Dussenne, Sissako, Cimirot, M-A. Balikwisha & Dragus↪️ IN: Fai, Al-Dakhil, Laifis, Pavlovic, Lestienne & W. Balikwisha #STAROC Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 26, 2021

1-2 / 60’ : 5️⃣ changements du côté des Rouches 🔴⚪️↩️ OUT: Bodart, Calut, Dumont, Shamir & Klauss↪️ IN: Epolo, Gavory, Raskin, Bastien & Mmaee #STAROC Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 26, 2021

Rochefort aggravera même le score via une belle frappe de Jérôme Bertrand après une erreur d'Al-Dakhil (72e), 1-3. Les Rouches domimeront leur adversaire mais peineront au niveau de la finition à l'image des tirs de Mmae (84e) et Wiliam Balikwisha (85e) repoussés par le portier adverse.

1-3 / 90’ : 6️⃣ changements pour la dernière demi-heure 🔴⚪️



↩️ OUT: Epolo, Fai, Al-Dakhil, Pavlovic, W. Balikwisha & Mmaee



↪️ IN: Godfroid, Noubi, Ngoy, Delferriere, Carcela & Boljevic#STAROC — Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 26, 2021

Un but de Ngoy sera annulé pour une faute de main (98e).

1-3 / 100’ : Les 2️⃣ derniers changements 🔴⚪️



↩️ OUT: Laifis & Lestienne



↪️ IN: Kalala & Canak#STAROC — Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 26, 2021

Première sortie manquée pour les Rouches face à Rochefort qui s'impose donc 1-3 à l'Académie. Mbaye Leye a effectué une large revue de l'effectif avec cette formule de 4 fois 30 minutes, mais ses troupes ont été trop maladroites et ont manqué de lucidité dans les seize derniers mètres. Il faudra encore du temps aux Liégeois afin de trouver leurs repères et leurs automatismes.

Le prochain match amical est déjà programmé pour mercredi (18H) face à l’Union Saint-Gilloise.