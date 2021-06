Michel-Ange Balikwisha bientôt au Club de Bruges : un accord a été trouvé

Les choses se préciseraient concernant un départ de l'attaquant du Standard pour le FC Bruges ...

Michel-Ange Balikwisha (20 ans) devrait bel et bien devenir un joueur du Club de Bruges cet été : si le deal n'est pas encore totalement effectué, un accord aurait été trouvé entre toutes les parties et une nouvelle offre aurait été acceptée par l'attaquant du Standard de Liège et son entourage.

Le Club paierait aux alentours des 6 millions d'euros au Standard pour le jeune buteur formé à l'Académie, qui intéressait également des clubs en Bundesliga, mais a donné sa préférence au champion de Belgique. Michel-Ange Balikwisha devrait signer un contrat de cinq ans au Jan Breydel.