Les Pays-Bas premier cador à prendre la porte : la Tchéquie défiera le Danemark !

Énorme sensation ce dimanche à Budapest : la République Tchèque est venue à bout de Pays-Bas invisibles, et s'offre un quart de finale face au Danemark !

On avait failli l'avoir ce samedi soir lorsque l'Autriche a fait trembler l'Italie, mais la voici, la première sensation de ces 8es de finale de l'Euro 2020 : la République Tchèque, solide et organisée, est venue à bout de Pays-Bas méconnaissables individuellement et collectivement ce dimanche à la Puskas Arena de Budapest.

La première période était serrée, avec des occasions de part et d'autre. Malen, surtout, frôlait le but à la demi-heure pour les Pays-Bas, avant que Barak passe également tout près sur une frappe déviée (38e). Mais au retour des vestiaires, c'est le fait de match qui change tout : alors que Malen manquait cette fois un face-à-face crucial (52e), c'est ensuite De Ligt qui commet l'irréparable en commettant une main volontaire (55e) en position de dernier défenseur. Le joueur de la Juve est exclu, et les Oranje ne s'en remettront jamais.

L'inévitable finira par arriver après une grosse pression tchèque : Holes profite d'une sortie brouillonne de Stekelenburg, et c'est 0-1 (68e). Le même Holes se muera ensuite en passeur pour l'inévitable star tchèque, Schick, qui coupe parfaitement en profitant des énormes espaces laissés par des Bataves rincés (80e). La messe est dite : les Pays-Bas, si frivoles et séduisants en poules, subissent la dure loi des matchs à élimination directe, et laTchéquie défiera le Danemark pour ce qui est déjà un quart plutôt inattendu. Ce sera ce samedi à Bakou.