Anderlecht suivrait un international espagnol passé par Manchester City

Anderlecht est très actif sur le marché des transferts en ce mois de juin. Après Wesley Hoedt et Taylor Harwood-Bellis, en défense, c'est un milieu offensif qui serait suivi par Peter Verbeke et Vincent Kompany, d'après la presse asturienne.

D'après le quotidien des Asturies La Nueva España, Manu Garcia (23 ans), médian offensif du Sporting Gijon, serait sur les tablettes du RSC Anderlecht. Formé à Manchester City, où il a cotoyé Vincent Kompany, Garcia a ensuite été prêté à Alaves, au NAC Breda et à Toulouse, avant de rejoindre Gijon à titre définitif en 2019. La saison passée, il dispute 35 matchs de Liga 2, et obtiendra même sa première cap en équipe nationale espagnole en profitant de la défection de l'équipe A pour cause d'épidémie de Covid-19.

D'après La Nueva España, dont on ne peut pas préjuger de la fiabilité, des contacts auraient été établis et Garcia serait séduit à l'idée de rejoindre Anderlecht. Sous contrat jusqu'en 2024 à Gijon, il coûterait aux alentours des 3 à 4 millions d'euros.