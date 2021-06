Officiel: un gardien quitte le Bayern, un autre revient

Ça bouge dans le dos de Manuel Neuer à Munich.

Si Manuel Neuer est et restera l'incontestable gardien du numéro 1 du Bayern de Munich, il aura une nouvelle doublure la saison prochaine. Alexander Nübel, 24 ans, arrivé en provenance de Schalke l'été dernier, file à Monaco, où il est prêté pour les deux prochaines saisons.

Et c'est un ancien de la maison qui revient à Munich pour compenser son départ. Sven Ulreich était en fin de contrat à Hambourg, il revient en Bavière un an après son départ. Il avait déjà défendu les couleurs du Bayern entre 2015 et 2020, période au cours de laquelle il avait disputé 70 rencontres.