De l'intérêt étranger pour Nicolas Raskin et Hugo Siquet

Sans surprise, les jeunes Rouches attirent les regards sur le marché des transferts.

Alors que Michel-Ange Balikwisha semble se diriger vers le Club de Bruges, d'autres révélations liégeoises de la saison écoulée suscitent de l'intérêt. Comme le précise la Dernière Heure, Nicolas Raskin est notamment cité à Marseille, tandis que Hugo Siquet serait dans le viseur du Red Bull Salzbourg.

Mais le jeune latéral droit du Standard ne devrait pas partir cet été: "Il souhaite encore progresser et, plus que tout, se produire dans un Sclessin comble", estime le quotidien francophone. Hugo Siquet avait fait ses premiers pas avec l'équipe A du Standard en début de saison, au total, il a disputé 26 matchs et distillé 6 assists lors de l'exercice 2020-2021 avec les Rouches.