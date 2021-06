🎥 "I Am Zlatan" : les premières images du biopic sur Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic va avoir droit à son biopic, tiré de sa célèbre biographie "Moi, Zlatan". Le trailer est sorti.

Zlatan Ibrahimovic en personne a partagé le premier trailer de ce film retraçant une bonne partie de sa carrière, et dans lequel son rôle est joué par les acteurs Andersson Bajraktati et Granit Rushiti (selon l'âge). Un film intitulé "I Am Zlatan", du nom (anglais) de sa biographie devenue un best-seller (et appelée "Moi, Zlatan" en français), et produit depuis 2018 par la boîte Nordisk Film. On y voit notamment les débuts d'Ibrahimovic, de l'école à l'Ajax en passant par la Juventus.