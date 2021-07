Bruges : le successeur de Maarten Martens (ex-Anderlecht) est connu

Le Club NXT a terminé lanterne rouge de D1B, cependant les jeunes Blauw & Zwart ont certainement beaucoup appris de cette saison riche, qui avait également profité à d'autres jeunes des catégories inférieures.

L'ancien Anderlechtois Maarten Martens était pour sa part à la tête des U18 Brugeois depuis trois ans. En fin de saison, l'ancien milieu de terrain avait annoncé son choix de relever un nouveau défi en tant qu'entraîneur principal des 'Jong AZ' (Espoirs) à Alkmaar. Il retourne donc aux Pays-Bas où sa carrière de joueur avait été au firmament.

Formé à Anderlecht où il n'a pas percé, le natif d'Eeklo avait rejoint le RKC puis l'AZ où il a explosé. Ses huit saisons ont été couronnés d'un titre en Eredivisie (2009) sous les ordres d'un certain Louis van Gaal.

Son remplaçant à la tête des U18 Brugeois vient d'être désigné, il s'agit d'Hayk Milkon, qui a entraîné les U15 de La Gantoise la saison dernière.

🔵⚫ NEW CHAPTER @ClubNxt



Proud to anounce that I am joining the academy of Belgian #champion @ClubBrugge as u18 head coach.



Difficult decision to leave @KAAGent after only 1 year, specially due to the great collab with fantastic people.#BluvnGoan #coach #football #Passion pic.twitter.com/seWEEz7qG2