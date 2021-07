Euro terminé pour Leonardo Spinazzola après sa blessure face aux Diables Rouges

Le verdict concernant la blessure du défenseur italien est tombé après sa sortie face à la Belgique.

Les nouvelles sont très mauvaises pour Leonardo Spinazzola. Victime d'une blessure lors de Belgique-Italie, le défenseur de la Squadra a quitté le terrain sans pouvoir poser le pied au sol.

Le verdict est tombé : rupture du tendon d'Achille. Le latéral gauche de la Roma est donc out pour le reste de l'Euro et probablement pour les prochains mois et le début de la saison en Italie.