🎥 Lionel Messi: à deux marches du sacre tant attendu

Compenser une saison difficile avec le Barça en allant enfin chercher un trophée avec l'Argentine? C'est le défi que s'est fixé Lionel Messi, et il reste deux obstacles à franchir pour le numéro 10 de l'Albiceleste.

Une petite Coupe du Roi, une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, une troisième place en Liga... Lionel Messi a eu beau faire sauter son compteur statistiques en inscrivant la bagatelle de 38 buts toutes compétitions confondues avec son club lors de la saison écoulée, le Barça a à peine sauvé sa saison en remportant la Coupe d'Espagne.

28 ans sans trophée pour l'Argentine

Pourtant, la Pulga a encore l'occasion de corriger le tir, et pourquoi pas, de se repositionner en ordre utile parmi les candidats au Ballon d'Or, au Brésil, où il dispute une solide Copa America et où la Colombie l'attend, la nuit prochaine, en demi-finale.

Remporter un trophée avec l'Albicéleste a toujours été un moteur pour Lionel Messi, mais il n'y est toujours pas parvenu. Champion du monde des moins de 20 ans en 2005 et champion olympique avec les U23 en 2008, Messi court toujours après ce trophée majeur que toute l'équipe A argentine attend depuis 1993 et son dernier sacre en Copa America.

Meilleur buteur, meilleur passeur

Et si c'était enfin la bonne? Lionel Messi, qui a disputé trois finales de Copa America (2007, 2015 et 2016) et une finale mondiale (en 2014) y met en tout cas du sien depuis le début du tournoi. Non content d'avoir battu le record de Javier Mascherano (il est désormais l'Argentin le plus capé de l'histoire), le capitaine livre un très grand tournoi.

Meilleur buteur (4 buts) et meilleur passeur (4 assists), il a été directement impliqué dans huit des dix buts inscrits par l'Argentine depuis le début du tournoi et voudra poursuivre sur sa lancée, dès la nuit prochaine, contre la Colombie qui avait dû attendre les tirs au but pour venir à bout de l'Uruguay en quart de finale...