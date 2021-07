🎥 Copa America: l'Argentine s'en sort aux tirs au but et rejoint le Brésil en finale

L'Argentine de Lionel Messi retrouve la finale de la Copa America... au bout du suspense.

L'Argentine est en finale de la Copa America 2021, mais Lionel Messi et ses partenaires ont dû s'arracher pour y parvenir. Cela avait pourtant bien commencé pour l'Albiceleste: après sept minutes de jeu à peine, Lautaro Martinez profitait d'un service de Messi pour ouvrir le score.

Mais le cinquième assist de la Pulga dans ce tournoi continental n'aura pas suffi au bonheur argentin: à l'heure de jeu, Luis Diaz remettait les deux équipes à égalité. Messi touchera encore le poteau à dix minutes du terme, mais l'Argentine et la Colombie ne se départageront plus: c'est donc aux tirs au but que s'est joué le ticket pour la finale.

Sanchez, Mina et Cardona ont manqué le leur côté colombien, Messi, Parades et Martinez ont transformé le leur côté argentin: l'Albiceleste s'impose (1-1, tàb 3-2) et rejoint le Brésil en finale.