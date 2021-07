"Ils ont été grands": Federico Chiesa salue la prestation espagnole

Evidemment aux anges après la qualification de la Squadra, Federico Chiesa ne cache pas que ça a été difficile pour les Italiens de venir à bout de la Roja.

Auteur du but italien, son deuxième depuis le coup d'envoi de l'Euro, et d'une nouvelle prestation convaincante, Federico Chiesa a été élu homme du match et il était sans voix au micro de l'UEFA. "C'est une émotion que je ne peux pas décrire par des mots", insiste-t-il.

D'autant que l'Italie a souffert pour arracher son billet pour la finale. Et il le reconnaît volontiers. "L'Espagne a été grande ce soir. "Ils ont été grands ce soir. Ils ont des stars à chaque position sur le terrain et ils ont juste été grands, mais on s'est battu jusqu'à la fin."

Et le collectif italien a su passer au travers des difficultés pour assurer sa qualification. "Même après le premier tir au but manqué, tout le monde est resté calme. On disait 'on peut le faire'. Notre groupe nous a aidés à traverser ce moment et maintenant nous sommes en finale et je ne sais pas quoi dire."