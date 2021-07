🎥 Southgate-Wembley: la communion

Wembley s'est enflammé, mercredi soir, et Gareth Southgate en a profité.

Pour la toute première fois de son histoire, l'Angleterre, championne du monde 1966, disputera la finale d'un Euro. Un moment attendu et savouré par tous les supporters des Three Lions et en particulier ceux qui étaient dans les tribunes de Wembley. Des supporters que Gareth Southgate a tenu à saluer à l'issue de la rencontre.

Il était devenu sélectionneur de l'Angleterre quelques mois après l'Euro 2016. Cinq ans après, il a amené les Three Lions en demi-finale du Mondial et, au moins, en finale de l'Euro. Une belle réussite. Même si l'unique objectif de Gareth Southgate est désormais de remporter l'Euro.